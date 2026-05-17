В Тюмени на улице Широтной установят игровое оборудование для детей

Малые архитектурные формы установят на двух детских площадках в Тюмени — у домов № 108а и № 61 по улице Широтной, сообщили в администрации города. Работы проведут в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Работы планируется завершить не позднее начала осени. Отметим, что в 2025 году муниципальное игровое оборудование, пришедшее в негодность, заменили на пяти детских площадках Восточного округа: на улице 30 лет Победы, дома 78, 92, 94, улице Мельникайте, 129 и улице Моторостроителей, 7.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.