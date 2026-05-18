Лето придет, жара пройдет: москвичей предупредили о резком похолодании в конце мая

KP.RU рассказал, что 17 мая в столице за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков во время сильного ливня. При этом дожди носили очаговый характер. Так, в осадкомеры метеорологов на ВДНХ попало 28 миллиметров осадков или 46% от нормы мая. При этом на других московских метеостанциях выпало всего один и менее миллиметров влаги.