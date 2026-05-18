Лето придет, жара пройдет: москвичей предупредили о резком похолодании в конце мая

Аномально теплая погода, которая установилась в столице, покинет Москву еще до начала лета: уже в конце мая столбики термометров резко устремятся вниз. Об этом сообщила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— К следующим выходным, 23 и 24 мая, температура понизится. По предварительному прогнозу, минимальная температура будет в пределах +10… +12 градусов, — считает синоптик.
Эксперт уточнила, что до пятницы жара все же сохранится: в дневные часы ожидается до +28…+29 градусов, что выше средних многолетних значений примерно на 7 градусов.
KP.RU рассказал, что 17 мая в столице за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков во время сильного ливня. При этом дожди носили очаговый характер. Так, в осадкомеры метеорологов на ВДНХ попало 28 миллиметров осадков или 46% от нормы мая. При этом на других московских метеостанциях выпало всего один и менее миллиметров влаги.