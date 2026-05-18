Мужчины в Красноярском крае активнее женщин проверяют репродуктивное здоровье

Репродуктивное здоровье проверили более 61 тыс. женщин и около 66 тыс. мужчин. Всего с начала года диспансеризацию прошли более полумиллиона жителей края. Среди мужчин активнее всего обследование проходят жители от 18 до 34 лет. В этой возрастной группе диспансеризацию прошли 29 268 человек. Среди женщин чаще обследуются жительницы от 40 до 49 лет. Проверка репродуктивного здоровья проходит в два этапа. Мужчинам предлагают заполнить анкету и пройти осмотр у уролога или хирурга соответствующей специализации. Если врач выявляет отклонения, пациента направляют на углубленное обследование.