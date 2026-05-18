Мужчины в Красноярском крае активнее женщин проверяют репродуктивное здоровье

В Красноярском крае с начала года более 127 тыс. жителей прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья. Об этом сообщил в минздраве по Красноярскому краю.
Репродуктивное здоровье проверили более 61 тыс. женщин и около 66 тыс. мужчин. Всего с начала года диспансеризацию прошли более полумиллиона жителей края. Среди мужчин активнее всего обследование проходят жители от 18 до 34 лет. В этой возрастной группе диспансеризацию прошли 29 268 человек. Среди женщин чаще обследуются жительницы от 40 до 49 лет. Проверка репродуктивного здоровья проходит в два этапа. Мужчинам предлагают заполнить анкету и пройти осмотр у уролога или хирурга соответствующей специализации. Если врач выявляет отклонения, пациента направляют на углубленное обследование.
«При сборе анамнеза у мужчин учитываются перенесенные заболевания, условия труда и образ жизни, даже аллергические реакции. Это позволяет выявить потенциальные угрозы на начальном этапе, когда болезнь развивается скрытно» — рассказала Ольга Маркина, исполняющая обязанности главного врача Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Репродуктивный скрининг особенно рекомендуют парам, которые планируют беременность. Обследование помогает вовремя выявить заболевания, которые могут повлиять на зачатие и течение беременности.
Бесплатно пройти проверку могут жители края от 18 до 49 лет в поликлиниках и женских консультациях по месту прикрепления. Записаться можно через портал «Госуслуги» или в регистратуре. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.