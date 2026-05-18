Смотрим фотографии с дня открытых дверей в Государственном архиве Хабаровского края

Государственный архив Хабаровского края продолжает праздновать свое 85-летие. Сегодня он устроил «вторжение» в свою «запретную зону» — День открытых дверей с доступом в реставрационные мастерские, закрытые фонды и к уникальным документам. Учреждение, основанное 29 марта 1941 года, родилось буквально накануне войны и сразу же попало в водоворот драматических событий.
Изначально хранилище было собранно из фондов военного, исторического и революционного архивов. Правда, пробыли документы в Хабаровске недолго: с началом Великой Отечественной город стал приграничной зоной, и архивисты получили приказ о немедленной эвакуации.
Уникальные свидетельства эпохи в спешке упаковывали и экстренно отправляли в Минусинск и Томск. Главной героиней той спасательной операции стала хабаровчанка Вера Чернышева. Сегодня в архиве проходят научные чтения ее имени, а личный фонд занимает центральное место на юбилейной выставке.
С ее биографией связан и малоизвестный факт: в 1945 году она выезжала в Харбин для сбора документов русской эмиграции, и на время поездки ей присвоили звание капитана НКВД — напоминание о том, что архив до 1962 года структурно входил в систему наркомата внутренних дел.
Эвакуация аукнулась исторической несправедливостью: из Сибири документы почему-то привезли во Владивосток, да так там и оставили. Впрочем, сегодня архив не только переживает о прошлом, но и фиксирует современность. Формируются фонды участников СВО (уже 19 личных собраний), а торжественные передачи материалов проходят ежемесячно.
Все это можно узнать в самом архиве, который регулярно проводит дни открытых дверей. А пока смотрим фотографии с выставки «Есть такая миссия — историю хранить».