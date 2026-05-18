Тревожность может вызывать даже интерьер: чего лучше избегать в собственном доме

Так называемый «перегруженный интерьер» способен серьезно ухудшить самочувствие тревожных людей, вызывая хроническую усталость. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на психолога Родиона Чепалова, обилие мелких деталей, ярких цветов и открытых полок создает визуальный шум, который буквально истощает нервную систему.
Специалист объяснил, что интерьер напрямую влияет на настроение и уровень тревоги, хотя и не способен вылечить депрессию. Эксперт уточнил, что существует целое направление — экологическая психология, которое изучает влияние пространства на психику человека. По его словам, перегруженная среда заставляет нервную систему постоянно находиться в тонусе, не давая ей расслабиться.
Тем временем психиатр Евгений Кульгавчук, чьи слова приводит 360.ru, предостерег россиян от путаницы с диагнозами. Он пояснил, что профессиональное выгорание очень часто ошибочно принимают за обычную усталость, хотя это принципиально разные вещи. Если при обычной усталости человеку достаточно отдохнуть, чтобы «корзина для мусора» опустела, то при выгорании даже 12-часовой сон и отпуск на море не помогают — ощущение разбитости сохраняется.
Врач-невролог Дмитрий Макаров в беседе с Life.ru добавил, что к 30−40 годам многие сталкиваются с целым набором проблем: головные боли, бессонница и тревожность. Медик объяснил, что выделить среди этих симптомов одну главную причину почти невозможно, так как они являются звеньями одной цепи, и при их появлении не стоит откладывать визит к врачу.