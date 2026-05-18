WP: Дональд Трамп решил построить вертолетную площадку у Белого дома

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность строительства новой вертолетной площадки рядом с Белым домом. Он намерен реализовать такой проект уже этим летом. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.
Идея создания вертолетной зоны у Белого дома обсуждается уже не первый год. Постройка площадки может решить давнюю проблему: новое поколение президентских вертолетов Marine One, используемых для транспортировки главы государства, потенциально может повредить газон Белого дома.
Пока же для перелетов используются более старые модели вертолетов. Представители Белого дома пока воздерживаются от комментариев по поводу возможного строительства новой вертолетной площадки, говорится в материале.
Осенью Восточное крыло Белого дома снесли по распоряжению Дональда Трампа. Президент был недоволен размерами бального зала и решил построить новый, значительно более вместительный.
По данным СМИ, он также получил разрешение на постройку бального зала на своем гольф-курорте в Ирландии, при этом Трамп должен выполнить обязательное условие: защитить крошечных улиток, живущих по соседству.