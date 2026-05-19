В Самаре по поручению мэра Ивана Носкова увеличат количество деревьев

Напомним, Самара стала одним из первых городов, где высадку деревьев и кустарников сделали обязательной частью контрактов на содержание улично-дорожной сети. Этой весной в городе появились более 800 новых насаждений. В целом по поручению мэра Ивана Носкова в ближайшие несколько лет число деревьев планируется увеличить до 20 тысяч. Их будут высаживать с учетом ландшафтного проектирования и на свободных от подземных инженерных сетей участках.