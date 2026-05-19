В Самарской области сфотографировали танец чаек

В сезон размножения чайки устраивают настоящие представления для избранников: расправляют крылья, изгибают шею, кружатся и подают особые сигналы, демонстрируя силу, ловкость и красоту. Но есть у них и другой, более практичный танец. Это явление сняли в Самарской Луке.
«Птица начинает быстро и ритмично переступать лапками на земле, будто отбивает чечетку. Так чайка добывает себе пропитание — создает вибрацию, похожую на стук дождя по земле. Дождевые черви принимают ее за настоящий ливень и выбираются ближе к поверхности, а тут птица их и подстерегает», — рассказали в национальном парке.
Вот такая хитрость: немного танца, немного смекалки — и завтрак готов.