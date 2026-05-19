Ребенок чуть не погиб из-за отека Квинке после укусов комаров-мутантов

Жители посёлка Смолино (Володарский округ) обратились к журналистам издания «Кстати… “с жалобой на массовое распространение комаров.
Проблема возникла из‑за затопленных подвалов жилых домов: вода скапливается из‑за забитой уличной канализации и подъёма грунтовых вод. В этих условиях расплодились комары — быстрые и бесцветные. Их укусы вызывают аллергические реакции у жителей, в том числе взрослых. В одном из случаев у ребёнка развился отёк Квинке — ему своевременно ввели гормональный препарат.
Жители пытаются защититься с помощью антимоскитных средств, но те не всегда эффективны.
Управляющая компания признала проблему и сообщила, что работает над её решением. Однако оперативно найти специалиста по дезинсекции сложно: многие дезинсекторы заняты обработками от клещей. Прибывший специалист подтвердил, что сможет провести обработку подвала одного из домов, но полное уничтожение насекомых за один раз невозможно.
В связи с отсутствием быстрых результатов жители посёлка обратились в прокуратуру.
Напомним, что нижегородцев уже предупреждали о «комарином апокалипсисе», который должен возникнуть из-за паводка в конце мая.
Ранее инфекционист Кулова рассказала нижегородцам, как справиться с комарами.