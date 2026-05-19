Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок чуть не погиб из-за отека Квинке после укусов комаров-мутантов

Бесцветные комары появились в Нижегородской области из-за затопления подвалов и начали массово атаковать местных жителей.

Жители посёлка Смолино (Володарский округ) обратились к журналистам издания «Кстати… “с жалобой на массовое распространение комаров.

Проблема возникла из‑за затопленных подвалов жилых домов: вода скапливается из‑за забитой уличной канализации и подъёма грунтовых вод. В этих условиях расплодились комары — быстрые и бесцветные. Их укусы вызывают аллергические реакции у жителей, в том числе взрослых. В одном из случаев у ребёнка развился отёк Квинке — ему своевременно ввели гормональный препарат.

Жители пытаются защититься с помощью антимоскитных средств, но те не всегда эффективны.

Управляющая компания признала проблему и сообщила, что работает над её решением. Однако оперативно найти специалиста по дезинсекции сложно: многие дезинсекторы заняты обработками от клещей. Прибывший специалист подтвердил, что сможет провести обработку подвала одного из домов, но полное уничтожение насекомых за один раз невозможно.

В связи с отсутствием быстрых результатов жители посёлка обратились в прокуратуру.

Напомним, что нижегородцев уже предупреждали о «комарином апокалипсисе», который должен возникнуть из-за паводка в конце мая.

Ранее инфекционист Кулова рассказала нижегородцам, как справиться с комарами.