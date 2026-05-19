«ТНС энерго Воронеж» развивает цифровые сервисы для бизнес-клиентов

«ТНС энерго Воронеж» продолжает развивать цифровые сервисы. С мая 2026 года новые бизнес-клиенты компании автоматически получают доступ к личному кабинету. Учётные данные для входа в онлайн-сервис направляются на электронную почту, которая указана в договоре.
Сегодня личный кабинет используют в работе с гарантирующим поставщиком 42% корпоративных клиентов. Сервис работает круглосуточно и позволяет оперативно решать вопросы по договору энергоснабжения — без звонков и траты времени на посещение офиса.
Личный кабинет для бизнес-клиента — это не просто цифровой сервис, а реальный способ оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность и оперативность взаимодействия с гарантирующим поставщиком. С его помощью клиенты получают возможность:
Управлять несколькими договорами из единого интерфейса;
Получать платёжные документы сразу после их формирования;
Оплачивать счета без комиссии;
Отслеживать статус платежей и контролировать потребленный объём электроэнергии;
Отправлять запросы, документы и обращения в компанию в режиме онлайн.
Если у клиента изменился адрес электронной почты, указанный в договоре, необходимо актуализировать данные. Для этого необходимо направить официальное письмо в адрес «ТНС энерго Воронеж» на электронную почту: post80@voronezh.tns-e.ru, указав при этом номер договора и новые контактные данные.
