Более 100 тысяч красноярцев выбрали локации для благоустройства в 2027 году

Продолжается народное голосование за преображение парков, скверов и набережных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. Работы по благоустройству выбранных локаций выполнят в 2027 году. Уже почти 115 тысяч человек приняли участие в голосовании, сообщили в мэрии Красноярска. Лидирует набережная в микрорайоне Тихие Зори (участок по улице Лесников, 27−41), за благоустройство которой проголосовали более 18 тысяч горожан. Всего на выбор представлено 17 общественных пространств, восемь из которых попадут в план благоустройства на 2027 год. Распределение голосов сейчас выглядит следующим образом: сквер у ледового дворца «Сокол» и бульвар Ботанический — более 14 тысяч голосов; набережная Енисея в Ленинском районе — более 12 тысяч голосов; сквер у стелы на въезде в микрорайон Солнечный и сквер «Московский тракт» — более 11 тысяч голосов; территория возле домов на улице Калинина, 41−41б, и сквер имени Крутовского — более 10 тысяч голосов. Голосование продлится до 12 июня по ссылке. Участвовать могут все жители Красноярска старше 14 лет.