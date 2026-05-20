Два горбатых кита совершили рекордную миграцию между Австралией и Бразилией

Международный коллектив ученых совместно с Фондом тихоокеанских китов Пуэрто-Лопес (Эквадор) зафиксировал рекорд, установленный двумя горбатыми китами. Как сообщает Science Alert, животные преодолели расстояние между Австралией и Бразилией, которое не является типичным для данного вида.
В ходе исследования специалисты проанализировали более 19 тыс. изображений китов, сделанных за последние 40 лет. В результате были обнаружены две разные особи в районах размножения у восточного побережья Австралии и в Бразилии, разделенные примерно 14,5 тыс. км.
Согласно данным исследования, один из китов проплыл чуть более 15 тыс. км. Эта дистанция является абсолютным зафиксированным рекордом для данного вида. Точный маршрут передвижения не установлен, ученым известны лишь начальная и конечная точки пути. Отмечается, что особи совершили заплыв поодиночке, тогда как обычно они не перемещаются между местами спаривания.
Горбатые киты известны своими длительными миграциями по океанам, следуя предсказуемым маршрутам, которые, как правило, передаются от матерей. Отслеживание их перемещений затруднено, поскольку большую часть жизни животные проводят под водой: в теплые месяцы они питаются крилем и мелкой рыбой, а зимний период проводят в тропических водах.