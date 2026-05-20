В городе Мамадыше в Татарстане отреставрируют здание XIX века

Историческое здание, построенное в XIX веке и имеющее статус объекта культурного наследия, отреставрируют в городе Мамадыше, сообщили в Исполнительном комитете Мамадышского муниципального района Республики Татарстан. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Семья».
Здание находится на улице Советской. Ранее в нем располагалась гостиница, позже помещение использовалось в коммерческих целях. Теперь там будет создано музейное пространство.
Ключевая задача — максимально точно воссоздать исторический облик дома. Подрядчики уже приступили к демонтажу внутренних конструкций, укреплению фундамента и стен, замене кровли.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.