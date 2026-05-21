Россиянам напомнили о выплатах по советским сберкнижкам

Компенсации по советским вкладам, оформленным до 20 июня 1991 года, продолжают выплачивать гражданам России и их наследникам, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на профессора Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова Юлию Финогенову.
По словам эксперта, размер компенсации зависит от остатка средств на счете по состоянию на 20 июня 1991 года, а также от коэффициентов, связанных со сроком хранения вклада и возрастом получателя.
Граждане, родившиеся до 1945 года, могут рассчитывать на трехкратный размер остатка вклада. Для россиян, родившихся с 1946 по 1991 год, предусмотрена двукратная компенсация.
Право на получение выплат также имеют наследники владельцев вкладов, если на момент смерти вкладчик являлся гражданином России. Для оформления компенсации необходимо обратиться в отделение Сбер с паспортом и сберегательной книжкой.
Наследникам дополнительно потребуется предоставить свидетельство о смерти вкладчика и документы, подтверждающие право на наследство. Также предусмотрены отдельные выплаты на ритуальные услуги в размере до 6 тысяч рублей.
Программа компенсаций по советским вкладам действует в России уже несколько лет и ежегодно финансируется из федерального бюджета. Размер выплат зависит не только от суммы вклада, но и от того, получал ли владелец счета компенсации ранее.
