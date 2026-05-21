Спаниель по имени Пуля будет искать оружие в аэропорту Кольцово

В аэропорту Кольцово появился новый сотрудник — русский охотничий спаниель по имени Пуля. Она поможет искать у пассажиров оружие и другие запрещенные предметы. Свое имя собака получила не спроста — она очень шустрая и любит высоко прыгать, таким образом привлекая к себе внимание.