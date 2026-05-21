Спаниель по имени Пуля будет искать оружие в аэропорту Кольцово

В аэропорту Кольцово появился новый сотрудник — русский охотничий спаниель по имени Пуля. Она поможет искать у пассажиров оружие и другие запрещенные предметы. Свое имя собака получила не спроста — она очень шустрая и любит высоко прыгать, таким образом привлекая к себе внимание.
Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, сейчас Пулю обучают находить нужные запахи. Несмотря на щенячий возраст, новый четвероногий работник имеет высокий потенциал.
— У Пули просто прекрасная игровая мотивация. Любая вещь в руках человека становится для нее игрушкой, которой она непременно хочет обладать. Желание находить такую «игрушку» позволяет научить собаку обнаруживать нужные нам предметы и вещества, — рассказала инспектор-кинолог Наталия Лапаева.
На данный момент Пуля завершила курс социализации в аэропорту, чтобы привыкнуть к окружающему шуму. Пока она работает на входе. Как отметила Наталия Лапаева, собака быстро поняла, что от нее требуется. Вскоре новый сотрудник пройдет аттестацию и выйдет на полноценные дежурства.