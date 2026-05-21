Виталия Корниенко хотела стать каскадером

К шестнадцати годам в ее фильмографии уже более 250 проектов в кино и дубляже. Виталия Корниенко — одна из самых востребованных молодых актрис российского кино. Зрители знают её по хитам «Лёд 2», «Мажор в Сочи», сериалам «Тётя Марта», «Папины дочки. Новые» и многим другим.
Недавно Виталия прилетела в Красноярск в качестве члена жюри Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой». Корреспондент krsk.aif.ru поговорила с актрисой и узнала, за что она снижает баллы режиссерам, зачем учит третий иностранный язык и почему не боится выполнять самые сложные трюки.
«Я — чуть-чуть душный член жюри».
Дарья Кириченко, корреспондент krsk.aif.ru: Виталия, здесь, на фестивале «Герой», вы выступаете в качестве члена жюри. Оценивать работы коллег — большая ответственность. Вы строгий судья? На что обращаете внимание в первую очередь?
Виталия Корниенко: В первую очередь я смотрю на саму историю, на оригинальность авторского замысла и идеи. Но вообще, на самом деле, я придирчивый и чуть-чуть «душный» член жюри. Я обращаю внимание на все мелкие детали, ставлю для себя галочки, чтобы потом учитывать это при выставлении баллов. У каждого члена жюри есть специальный лист критериев, по которым формируется общая оценка фильма.
— Во многих творческих профессиях важна насмотренность: журналисты читают статьи, фотографы изучают снимки мэтров. А где берут насмотренность актеры? Приходится черпать ее из жизни?
— Конечно, актеры берут насмотренность и из жизни, и из других фильмов. В любой кинопрофессии это очень важно. Лично для меня каждый фильм, который я смотрю — это источник новых эмоций. Я подмечаю, как ведет себя персонаж, ловлю какие-то микромоменты, чтобы потом применить их к своей роли, к созданию своего героя.
«Бесстрашность с рождения».
— За вашими плечами больше 250 работ. Многие, порой даже экстремальные трюки, вы делаете самостоятельно. Например, погружались в ледяную реку в декабре, учились выполнять сложные элементы на коньках. Откуда эта бесстрашность и тяга всё пробовать на себе? Ведь на площадке всегда есть дублеры.
— Я просто люблю острые ощущения. Мне нравится экстрим, мне всё это очень интересно! Хочется пробовать себя в новых условиях и получать новые навыки. Мне кажется, эта бесстрашность у меня с рождения. Когда я была маленькой, я вообще очень хотела стать еще каскадером. Но мама меня отговорила, потому что это очень небезопасная профессия. Так что теперь я реализую эту тягу к экстриму в рамках актерской работы. Но, конечно, на площадке всегда присутствуют профессионалы, которые следят за тем, чтобы всё было безопасно.
— Вы совмещаете съемки по непростому графику с учебой и множеством хобби. Чем увлечены именно сейчас?
— Сейчас, помимо съемок и школы (которую никто не отменял!), я активно занимаюсь дубляжом — озвучиваю российские и зарубежные фильмы, мультфильмы. Усиленнее начала заниматься музыкой, помимо игры на укулеле и гитаре. Чему-то учусь самостоятельно, а чему-то с преподавателями.
Еще я изучаю иностранные языки: английский, немецкий, и вот сейчас начала осваивать еще один, новый и необычный для меня язык. А в свободное время собираю кубик Рубика на скорость (спидкубинг), играю в шахматы, танцую, обожаю готовить и читать.
— На днях вам исполнилось 16 лет. Прекрасный, но очень сложный возраст. Как вы себя ощущаете: вы сейчас больше актриса-профессионал или всё-таки обычный подросток со своими переживаниями и желанием просто погулять с друзьями?
— Для меня личная жизнь, друзья, хобби и съёмочный процесс — это одно целое. Это всё моя жизнь, и я не делаю такого жесткого разделения, о котором вы говорите. Я стараюсь всё совмещать, и мне это безумно нравится. Кино — это огромная часть моей жизни, гармонично существующая со всем остальным.
— И всё же, чем-то приходится жертвовать?
— Разве что хорошим настроением по утрам! (Смеется). Я не очень люблю рано вставать, люблю поспать подольше. По натуре я сова, поэтому, если в моем графике есть раннеутренний подъём — это всегда сложность для меня.
«Мечтала сыграть мальчика — исполнилось!».
— Сейчас детское и подростковое кино снова на подъеме. Как вам кажется, современные фильмы научились разговаривать с подростками честно, не искажая их мир взрослым взглядом?
— Знаете, еще пару лет назад мы на фестивале «Герой» обсуждали, что снимают слишком мало детских и подростковых фильмов. Но сейчас ситуация изменилась, таких историй стало действительно больше. Все они разные. Есть фильмы, где подростки показаны так, как их видят взрослые, а есть те, где честно раскрыты наши истории, то, как мы сами себя видим.
— Если бы сейчас можно было выбрать абсолютно неожиданный для зрителей образ, что бы это было? Есть ли у вас роль мечты?
— Конечно же есть роли-мечты, и все свои мечты я называю «мечтоцелями». Я предпочитаю держать их в секрете пока они не осуществятся. Одна из таких мечт недавно сбылась: я давно хотела сыграть мальчика, и мне это удалось — мне посчастливилось прикоснуться к истории необычного персонажа в фильме «Буратино».