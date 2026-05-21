Народные приметы на 22 мая: чего нельзя делать в день Николы Вешнего?

22 мая — день, который у православных посвящен перенесению мощей Николая Чудотворца в город Бари. Наши пращуры нарекли эту дату в честь святителя — «Никола Вешний».
В стародавние времена 22 мая было принято спать с незашторенными окнами, беречь пауков и оставлять мусор в доме. Расскажем, какие еще приметы были известны на Руси, а также, что можно и нельзя делать в день Николы Вешнего.
Народные приметы на 22 мая: что нельзя делать.
Николая Чудотворца верующие почитают как заступника страждущих. Согласно преданиям, он помогает нуждающимся, хворым и несправедливо осужденным. Столетия назад бытовало мнение, что ночью 22 мая нельзя задергивать занавески: из-за этого святой не увидит, кому прямо сейчас необходимо его содействие. По этой причине наши пращуры ложились спать с незашторенными окнами.
В день Николы Вешнего раньше запрещалось отказывать кому-либо в помощи. Якобы из-за этого в жизни начнется черная полоса.
Не следует врать, так как обманщик вскоре сам пострадает от чужой лжи.
Старые девы и вдовы не должны заплетать косы юным девицам. В противном случае, те повторят их горькую судьбу.
Чтобы молодая красавица не осталась несосватанной до седых волос, 22 мая ей не стоит любоваться своим отражением в зеркале. Так можно привлекательность свою «проглядеть» и стать незаметной для женихов.
Замужним в этот день не разрешалось лакомиться вареньем и медом. Сладкоежку легко будет обвести вокруг пальца. Согласно народным поверьям, муж от нее начнет гулять, прикрываясь благовидным предлогом.
Если отец семейства собирается в дальнюю дорогу 22 мая, ему строго-настрого запрещается целовать супругу в дверях. Пока он будет в отъезде, к нему домой будет наведываться любовник второй половинки.
Чтобы неверность не стала причиной разрыва, муж с женой не должны ложиться спать в разное время или укрываться двумя одеялами. Во всяком случае, так твердили на Руси.
На Николу Вешнего нельзя повышать голос — горло заболит. Не следует подслушивать чужие разговоры, а то оглохнуть можно.
Не разрешается убивать или прогонять пауков. Наказанием за нарушение этого правила станет нищета. Деньги в доме задерживаться не будут.
Лучше отказаться от стрижки и мытья волос, чтобы ночные кошмары не беспокоили.
Не в почете в этот день и рукоделие. Если взяться за иголки или спицы, в семье начнутся конфликты.
Строго-настрого запрещается обижать животных и птиц. Из-за этого год удачи не будет. По этой же причине не рекомендуется выбрасывать мусор после обеда: вместе с ним жилище покинет фортуна.
Народные приметы на 22 мая: что можно делать.
В день Николы Вешнего наши предки выгоняли скот на пастбища. Считалось, что свежая трава подарит животным здоровье. Люди тоже старались не сидеть весь день дома. Они подставляли лицо солнечным лучам в надежде избавиться от хворей и набраться сил для тяжелой работы.
Крестьяне трудились в полях и огородах. Работая на земле, никто не сквернословил: в старину бытовало мнение, что из-за брани урожай не взойдет.
День подходит для поездок и торговли. Можно приобрести что-то для дома или обновить гардероб.
Верующие ходят в храмы, чтобы попросить Николая Чудотворца об исцелении занедуживших, мире в семье и помощи в мирских делах. Те, у кого нет возможности посетить церковь, молятся дома.
Можно убираться, стирать и готовить. Нелишним будет повидаться с родственниками или друзьями.
Дата считается особенно удачной для амурных дел, в том числе свиданий и помолвок. А если кто свадьбу задумает играть 22 мая, то всю жизнь счастлив будет. По крайней мере, в этом были убеждены наши пращуры.
Народные приметы о погоде на 22 мая.
Если на Николу Вешнего пошел дождь, можно рассчитывать на хороший урожай овощей и фруктов. Зерна тоже будет много.
Ясный день — предвестник жаркого лета.
К ночи подул сильный ветер? В начале июня похолодает.
Если птицы ведут себя беспокойно, стоит готовиться к ненастью.
Туман предупреждает о потеплении.
Именинники 22 мая.
В этот день именины отмечают Акилина, Гавриил, Николай и Христофор.