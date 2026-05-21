Отец за сына ответчик

На очередном судебном заседании был допрошен отец обвиняемого Андрей Беба. По его словам, субподрядчик «Экострой», получив заказ на капремонт путепровода, четыре месяца не выходил на объект. Свидетель полагает, что компания изначально не планировала приступать к работам, так как не имела ни опыта по ремонту мостов, ни кадров, ни спецтехники. Андрей Беба заявил суду, что следил за карьерой сына в ГУММиД «по-отцовски». Когда перед муниципальным заказчиком обозначилась перспектива срыва контракта и прекращение движения по Мызинскому мосту, Беба-старший решил вмешаться. Он не стал отрицать, что на тот момент фактически руководил «Дорилмостом» и от лица этой организации вместе с сыном ездил на переговоры с ООО «Экострой».