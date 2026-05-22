Двукратный чемпион гонок NASCAR Буш скончался на 42-м году жизни

Двукратный чемпион Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) американец Кайл Буш скончался в возрасте 41 года. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе организации.
Причина смерти не раскрывается. Однако известно, что ранее спортсмена госпитализировали врачи из-за тяжелого заболевания.
— Мы с глубокой скорбью и болью сообщаем о смерти Кайла Буша, двукратного чемпиона Кубка и одного из величайших и самых бесстрашных гонщиков нашего спорта, — говорится в заявлении NASCAR в Х.
Буш выступал за организацию более 23 лет. Он является двукратным чемпионом серии NASCAR Cup Series, завоевав титулы в 2015 и 2019 годах. Входит в список 75 величайших гонщиков NASCAR в 2023 году.