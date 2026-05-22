Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двукратный чемпион гонок NASCAR Буш скончался на 42-м году жизни

Двукратный чемпион Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) американец Кайл Буш скончался в возрасте 41 года. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе организации.

Двукратный чемпион Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) американец Кайл Буш скончался в возрасте 41 года. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе организации.

Причина смерти не раскрывается. Однако известно, что ранее спортсмена госпитализировали врачи из-за тяжелого заболевания.

— Мы с глубокой скорбью и болью сообщаем о смерти Кайла Буша, двукратного чемпиона Кубка и одного из величайших и самых бесстрашных гонщиков нашего спорта, — говорится в заявлении NASCAR в Х.

Буш выступал за организацию более 23 лет. Он является двукратным чемпионом серии NASCAR Cup Series, завоевав титулы в 2015 и 2019 годах. Входит в список 75 величайших гонщиков NASCAR в 2023 году.