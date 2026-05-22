В выходные в Прикамье прогнозируют грозы и сильный ветер

В Пермском крае завершается период антициклона, который определял погоду последнюю неделю. На смену ему приходит более активная фаза с грозами и усилением ветра. В пятницу днём на большей части региона будет малооблачно, воздух прогреется до +24… +27°С. Однако к вечеру холодный фронт дойдёт до северных районов — там уже фиксируют интенсивные грозы. Отдельные грозовые очаги могут добраться до центра и Перми, но будут слабее.