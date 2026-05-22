В выходные в Прикамье прогнозируют грозы и сильный ветер

Грозы и сильный ветер прогнозируют в Пермском крае в выходные, сообщает доктор геграфических наук Андрей Шихов.
В Пермском крае завершается период антициклона, который определял погоду последнюю неделю. На смену ему приходит более активная фаза с грозами и усилением ветра. В пятницу днём на большей части региона будет малооблачно, воздух прогреется до +24… +27°С. Однако к вечеру холодный фронт дойдёт до северных районов — там уже фиксируют интенсивные грозы. Отдельные грозовые очаги могут добраться до центра и Перми, но будут слабее.
В субботу на юго-западе будет очень тепло — до +26… +29°С, в Перми до +27°С. Грозы ожидаются в основном севернее краевой столицы, но и в Перми они возможны.
Наибольшую опасность синоптики прогнозируют в воскресенье. Пермский край окажется в теплом секторе циклона, днём потеплеет до +24… +29°С. С северо-запада подойдёт холодный фронт с линейной системой гроз. На севере края (Чердынь, Красновишерск, Коми-Пермяцкий округ, район Соликамска) возможны шквалы свыше 20 м/с, которые могут нанести ущерб. В Перми вероятность шквалов ниже, но не нулевая.
Тёплый период на этом не закончится. Во вторник ожидается очередной вынос тепла — на юге края и в Перми температура может достичь +27… +29°С. Есть шансы, что май в Перми станет летним месяцем со средней температурой выше +15°С.