Власти рассказали, остаются ли в силе планы на строительство ул. Закатной в Калининграде

Ориентировочная протяжённость улицы Закатной составляет 1160 м. Изначально она должна была соединить Орудийную и Героя России Мариенко с улицей Александра Невского и разгрузить движение на Артиллерийской. Торги на проектирование Закатной и участка Арсенальной власти объявили в сентябре 2021 года. Победу одержало ООО «Фундаментстрой» из Санкт-Петербурга, однако в мае того же года подрядчик принял решение расторгнуть контракт. Одним из оснований стало несоответствие предоставленных чиновниками исходных данных проекта планировки территории действующим нормам. Власти объявили новый конкурс по поиску проектировщика в сентябре 2022 года. Контракт стоимостью 8,2 млн рублей заключили с компанией «Асгард». Она должна была завершить проектирование в 2024 году, однако этого не произошло. О том, что власти Калининграда разрывают контракт на проектирование ул. Закатной, стало известно в июле 2025 года. В апреле 2026-го правительство Калининградской области утвердило параметры предоставления субсидии Калининграду на подготовку проекта строительства улицы Закатной и участка улицы Арсенальной. Согласно документу, средства направят на софинансирование капитальных вложений в объект. Предельная стоимость работ определена в 8,2 млн руб., при этом финансирование областным бюджетом — 99% расходов. Общий объем средств региона составит 8,126 млн руб. Протяженность объекта капитального строительства оценивается в 1,74 км. Реализация проекта была предусмотрена в период 2021—2026 годов.