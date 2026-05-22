Власти рассказали, остаются ли в силе планы на строительство ул. Закатной в Калининграде

Решение о продолжении проектирования улицы Закатной в Калининграде власти намерены принять после завершения судебных разбирательств с проектировщиком. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».
«Закатная — новая улица в генплане, которая должна соединить ул. Артиллерийскую с ул. Александра Невского. У нас был заключён контракт сначала с одной подрядной организацией, “Фундаментстрой”, в 2021 году. Было расторжение. В 2022 году подрядчиком стало ООО “Азгард”, которое точно также не выполнило обязательства в срок. В 2025 году мы подали иск на расторжение данного контракта, и судебные слушания продолжаются, новое заседание назначено на конец мая текущего года. Первое — закончим судебное разбирательство, дальше будем принимать решение, продолжим либо не продолжим проектирование», — рассказала Дятлова.
Она также напомнила о том, что в районе строящейся школы на ул. Мариенко построено два этапа ул. Лучинского, которую — уже в рамках третьего этапа — решили продлить до Краснокаменной.
«Коллеги из дорожного комитета и ГДСР разрабатывают документацию, находят технические решения для продления этой улицы на Краснокаменную вдоль забора воинской части для того, чтобы соединить этот микрорайон с улицей Арсенальной. Эти работы будут выполнены, закончим судебные споры, дальше будем принимать решение о разработке проектной документации по улице Закатной. Пока транспортную проблему решили, понятно, что улица Закатная действительно необходима этому микрорайону», — отметила глава горадминистрации.
Она также добавила, что проект «по-настоящему сложный».
«Потребуется большое изъятие имущества, потому что улица Закатная пройдёт через гаражное общество, которое находится в этом микрорайоне. То есть в любом случае это будет не быстро. Потребуется изъятие не только гаражей, но и земельных участков на пересечении улицы Закатной с улицей Александра Невского, потому что там должна появиться новая развязка. Она затронет и изъятие земельных участков в сторону улицы Тельмана, потому что полностью узел Закатная — Александра Невского должен быть перестроен», — заключила сити-менеджер.
Решения, по её словам, «достаточно дорогостоящие», но их необходимо принимать.
Ориентировочная протяжённость улицы Закатной составляет 1160 м. Изначально она должна была соединить Орудийную и Героя России Мариенко с улицей Александра Невского и разгрузить движение на Артиллерийской. Торги на проектирование Закатной и участка Арсенальной власти объявили в сентябре 2021 года. Победу одержало ООО «Фундаментстрой» из Санкт-Петербурга, однако в мае того же года подрядчик принял решение расторгнуть контракт. Одним из оснований стало несоответствие предоставленных чиновниками исходных данных проекта планировки территории действующим нормам. Власти объявили новый конкурс по поиску проектировщика в сентябре 2022 года. Контракт стоимостью 8,2 млн рублей заключили с компанией «Асгард». Она должна была завершить проектирование в 2024 году, однако этого не произошло. О том, что власти Калининграда разрывают контракт на проектирование ул. Закатной, стало известно в июле 2025 года. В апреле 2026-го правительство Калининградской области утвердило параметры предоставления субсидии Калининграду на подготовку проекта строительства улицы Закатной и участка улицы Арсенальной. Согласно документу, средства направят на софинансирование капитальных вложений в объект. Предельная стоимость работ определена в 8,2 млн руб., при этом финансирование областным бюджетом — 99% расходов. Общий объем средств региона составит 8,126 млн руб. Протяженность объекта капитального строительства оценивается в 1,74 км. Реализация проекта была предусмотрена в период 2021—2026 годов.