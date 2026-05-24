В Шарыповском округе 70-летний мужчина пойдет под суд за кражу скота

В Красноярском крае перед судом предстанет пожилой похититель крупного рогатого скота, рассказали в полиции.
В начале ноября 2025 года к хозяйству 70-летнего жителя поселка Дубинино прибились бык породы симментал и телка породы герефорд. Через какое-то время к мужчине обратился человек, желавший купить скот. Тогда злоумышленник продал чужих животных за 30 тыс. рублей.
Тем самым он причинил законному владельцу скота ущерб на общую сумму свыше 130 тысяч рублей. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Шарыповский городской суд для рассмотрения по существу.