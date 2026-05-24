В Шарыповском округе 70-летний мужчина пойдет под суд за кражу скота

В начале ноября 2025 года к хозяйству 70-летнего жителя поселка Дубинино прибились бык породы симментал и телка породы герефорд. Через какое-то время к мужчине обратился человек, желавший купить скот. Тогда злоумышленник продал чужих животных за 30 тыс. рублей.