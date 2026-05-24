Более 42 км дорог к турместам отремонтируют в Ульяновской области

Более 42 км автодорог, ведущих к популярным туристическим местам, отремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Работы пройдут на участках региональных трасс в Сенгилеевском, Инзенском, Чердаклинском, Мелекесском, Цильнинском, Кузоватовском районах, Павловском и Старомайнском округах. На объектах уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку, установят знаки и сигнальные столбики.
В Сенгилеевском районе отремонтируют 2,6 км дороги Большие Ключищи — Сенгилей — Елаур — Молвино — Байдулино, она ведет к нацпарку «Сенгилеевские горы». В Чердаклинском районе сделают 6,8 км дороги Чердаклы — Белый Яр на пути к Банным (Тургеневским) островам. В Старомайнском районе — 2,5 км подъезда к Старой Майне по дороге к памятнику природы «Берег Орланов».
Также 13 км обновят на маршрутах к местам православного паломничества: в Павловском округе — 4,8 км дороги Бестужевка — Барыш — Николаевка — Павловка — Шалкино по направлению к храму Николая Чудотворца, в Инзенском районе — 2,6 км дороги Труслейка — Тияпино — Чамзинка у села Пятино на пути к церкви Троицы Живоначальной.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.