В Томском госуниверситете представили разработки в области БАС

Экспозиция работала на форуме молодых ученых, инженеров и предпринимателей «Юновус».

Свыше 40 разработок, в том числе в сфере беспилотных технологий, представили на выставке в Томском государственном университете (ТГУ), сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Мероприятие соответствовало целям нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

С экспозицией можно было ознакомиться в ходе форума молодых ученых, инженеров и предпринимателей «Юновус», который прошел 21−23 мая. В число ключевых направлений выставки вошли беспилотные технологии, современные системы связи, искусственный интеллект и химическая индустрия. Форум объединил исследователей и представителей реального сектора производства.

В частности, на выставке представили экспериментальный дрон для тушения лесных пожаров, разрабатываемый студенческим конструкторским бюро «Беспилотные авиационные системы». Другой проект — «Дронопорт», который создают учащиеся факультета инновационных технологий ТГУ совместно с Wildberries. Планируется, что платформа будет обеспечивать финальный этап доставки грузов: от локального склада до покупателей.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
