Диетолог назвала безопасную порцию окрошки для взрослого

Взрослый россиянин может употреблять порцию окрошки в 350−400 граммов без вреда для здоровья. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.
По ее словам, размер порции зависит от многих факторов — возраста, пола, физической активности, наличия заболеваний и того, что еще было съедено в течение дня. Если исходить из средних порций, принятых в общепите, лучше ограничиться 350−400 граммами.
— Если же исходить из средних порций, которые приняты в общепите, лучше ограничиться 350−400 граммами, — сказала Подчиненова ТАСС.
Эксперт подчеркнула, что окрошка вполне может вписаться в здоровый рацион. Для приготовления она рекомендовала использовать натуральный квас, полученный путем естественного брожения, либо кефир — оба продукта богаты пробиотиками и полезны для кишечника.
Ранее диетолог Виктория Кострова рассказала, что при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта окрошка противопоказана. Традиционное летнее блюдо будет сильно раздражать воспаленную слизистую и может спровоцировать спазмы.