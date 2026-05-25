Терапевт назвала главный фактор заражения вирусом в жару

Принято считать, что ОРВИ и гриппом болеют в основной в холодное время года, тогда как на самом деле, заразиться можно и летом. Главным фактором риска при этом является переохлаждение, об этом заявила mk.ru терапевт Елена Кудряшова.
— Контрастные процедуры (например, купание в холодной воде после перегрева) могут спровоцировать заболевание у людей со слабым иммунитетом. Переход с раскаленной улицы в прохладное помещение с кондиционером, или наоборот, может стать стрессом для организма и снизить его защитные функции, — пояснила медик.
Чтобы снизить риски врач посоветовала избегать переохлаждения, а также употреблять в повседневной жизни продукты, богатые клетчаткой, заниматься физической активностью и, по возможности, избегать стрессов.
KP.RU сообщил, что весна и лето — это время не только тепла и солнца, но и повышенной активности определенных вирусов. Обычно весной мы чаще всего сталкиваемся с риновирусами, которые вызывают более половины всех случаев простуды. А летом на первый план выходят вирусы, которые вызывают кишечные инфекции. В первую очередь это ротавирусы.