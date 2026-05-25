Терапевт назвала главный фактор заражения вирусом в жару

KP.RU сообщил, что весна и лето — это время не только тепла и солнца, но и повышенной активности определенных вирусов. Обычно весной мы чаще всего сталкиваемся с риновирусами, которые вызывают более половины всех случаев простуды. А летом на первый план выходят вирусы, которые вызывают кишечные инфекции. В первую очередь это ротавирусы.