Число предположительных случаев заражения вирусом Эбола в ДРК превысило 900

Эпицентр нынешней вспышки вируса Эбола находится на территории провинции Итури на востоке ДРК. Первый летальный случай там зафиксировали 24 апреля. Считается, что вспышка началась среди шахтеров, которые ведут добычу золота в районе, прилегающем к административному центру провинции — городу Буниа. Служба здравоохранения ДРК получила первые тревожные сигналы из Итури 5 мая. Спустя девять дней конголезские медики выявили возбудителя вспышки — вирус Эбола-Бундибугио, от которого нет ни вакцины, ни специальных лекарств. В ДРК и соседней Уганде было немедленно объявлено о вспышке лихорадки. В ночь на 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в этих двух странах.