Кайрат Нуртас и Светлана Лобода зажгли публику в Алматы

24 мая Кайрат Нуртас дал сольный концерт в Almaty Arena. Гостем вечера стала украинская певица Светлана Лобода. Вместе они исполнили совместную песню. Ранее артисты сообщали дату выхода трека.
Кайрат поделился кадрами со сцены. Он был в черном сценическом костюме с золотыми орнаментами, а Лобода — в ярко-красном платье. Певица эффектно проявилась на сцене. Артисты зажгли зал своим выступлением.
«Рахмет», — отреагировала Светлана Лобода на публикацию Кайрата Нуртаса. Восторженные фанаты пишут в Сети: «Концерт был огненным», «Легенда», «Спасибо за прекрасный концерт», «Отличное шоу».