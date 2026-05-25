Центр медицины здорового долголетия откроют на Среднем Урале

При реализации проекта будут задействованы также министерства культуры и спорта, другие органы власти. Главная задача центра, по словам Татьяны Савиновой — работа не с пациентами, а со здоровыми людьми с предрисками развития заболеваний. Перед консультацией клиенты будут заполнять большое число опросников для их определения. Затем будут проводиться лабораторные обследования, которые позволят определить биологический возраст. Если выяснится, что этот возраст больше паспортного на пять лет, то будет сделано более глубокое обследование, то клиентам предложат индвидуальный подход к работе с предрисками: режим питания, двигательная деятельность, гигиена сна, мотивация к жизни, стресс-менеджмент и прочее.