В Алтайском крае обновят 176 км дорог на туристических направлениях

Ремонт 176 км дорог, ведущих к туристическим объектам, отремонтируют в Алтайском крае в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил глава региона Виктор Томенко.
Например, планируется обновить более 16 км на участке трассы Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Казахстана, проходящей по территории Крутихинского, Панкрушихинского и Немецкого национального районов. Более 43 км дороги отремонтируют на региональной дороге Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области. По этим направлениям туристы добираются до курорта «Яровое» и местных соленых озер.
В Солонешенском районе активно реконструируют три участка автодороги Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай. Этот район привлекает множество гостей благодаря расположенным там достопримечательностям, таким как Денисова пещера и природный заказник «Каскад водопадов на реке Шинок».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.