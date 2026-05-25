В поселке Подгорном Красноярского края стартовал ремонт очистных сооружений

Это повысит надежность коммунальной инфраструктуры для более чем 5 тысяч жителей.

Реконструкция очистных сооружений стартовала в поселке Подгорном Красноярского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

«В настоящее время на объекте начались работы по устройству котлована, выполняется заготовка деталей для арматурного каркаса фундамента. Также идет демонтаж старого оборудования в здании биофильтров. До конца года будет выполнен большой объем работ: реконструируют здания очистных сооружений, канализационно-насосной станции, административно-бытового корпуса, здание решеток грубой механической очистки. Построят новую иловую насосную станцию и станцию подкачки воды», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Игорь Епифанов.

Проведенные работы позволят увеличить объем очистки сточных вод до 1,1 тыс. куб. м в сутки, снизить негативное воздействие на окружающую среду. Также это повысит надежность коммунальной инфраструктуры для более чем 5,3 тыс. жителей Железногорска и поселка Подгорного.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

