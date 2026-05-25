В Красноярском крае за 27 млн рублей отремонтируют отделение социальной помощи

В Козульке ищут подрядчика для капитального ремонта отделения социальной помощи. Речь идет об объекте КГБУ ДСО «Козульский». Информация об этом размещена в ЕИС «Закупки».
Начальная цена контракта составляет 27,2 млн рублей. Заказчиком выступает краевое государственное бюджетное учреждение дом социального обслуживания «Козульский». Закупка проходит в форме электронного аукциона. Участвовать в нем могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимали до 25 мая, итоги планируют подвести 27 мая.
Согласно сметной документации, в здании должны провести ремонтно-строительные работы. В перечень входят демонтажные работы, ремонт стен и перегородок, проемов, полов, отделка, ремонт отмостки и установка металлических обрамлений.
Контракт заключат с победителем после завершения процедуры.