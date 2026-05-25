Более 300 тысяч жителей Чечни проголосовали за объекты благоустройства

Граждане могут выбрать территории, которые будут благоустроены в 2027 году. В числе самых популярных проектов — зона отдыха на улице Чайковского в Грозном и набережная реки Фортанга в Ачхой-Мартане. За них проголосовали более 22 тысяч жителей.