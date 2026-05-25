Более 300 тысяч жителей Чечни проголосовали за объекты благоустройства

Всероссийское голосование за объекты благоустройства от Чеченской Республики поддержали свыше 304 тысяч человек, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. Голосование проводится с 21 апреля в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Граждане могут выбрать территории, которые будут благоустроены в 2027 году. В числе самых популярных проектов — зона отдыха на улице Чайковского в Грозном и набережная реки Фортанга в Ачхой-Мартане. За них проголосовали более 22 тысяч жителей.
Отметим, что на голосование на сайте выставлено 79 территорий. По итогам будет сформирован перечень из 33 объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.