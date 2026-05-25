Фестиваль «МультПрактика» в Воронеже посетили 22 тыс человек

С июня мультики фестиваля покажут участникам и ветеранам СВО, а также детям в районах Воронежской области и в Луганске.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже подвели итоги IV Международного анимационного фестиваля «МультПрактика», который прошел с 22 по 24 мая. Площадки форума (показы, мастер-классы, лекции и творческие встречи) в течение трех дней посетили более 22 тыс человек, сообщил региональный минкульт.

В конкурсную программу вошли 160 фильмов из 34 стран, включая Беларусь, Иран, Португалию, страны Латинской Америки и другие, лауреатам вручили 18 наград. Гран-при фестиваля получил фильм «Жил-был тигр» (реж. Марина Верик и Дмитрий Мосягин, Россия, 2024).

«Эхо» фестиваля «МультПрактика» традиционно пройдет в начале июня в девяти районах Воронежской области. 1 июня специальный кинопоказ для участников СВО и ветеранов запланирован в Воронежском областном реабилитационном центре «Семь ступеней». Кроме того, 5 июня открытые показы для детей с лучшими работами IV «МультПрактики» пройдут в Луганске.

