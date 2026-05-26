Более 500 красноярских школьников приняли участие в проекте «Вызов Первых»

В Красноярске состоялся городской этап Всероссийского спортивного проекта «Вызов Первых». Участниками соревнований стали более 500 школьников и студентов из 70 школ и трех колледжей города. Ребята в возрасте от 6 до 17 лет соревновались в силе, скорости, выносливости и координации. В программу вошли челночный бег, прыжки в длину и командная игра в вышибалы. Отдельное внимание организаторы уделили участникам с ограниченными возможностями здоровья. Для них подготовили специальные спортивные дисциплины, включая удержание медбола, метание теннисного мяча в цель и упражнения на силу и выносливость. По словам председателя совета местного отделения «Движения Первых» Натальи Капустиной, проект проходит в Красноярске уже третий год подряд и ежегодно собирает самых спортивных представителей образовательных учреждений города. По итогам соревнований лучшие команды представят Красноярск на региональном этапе. Победители получат возможность выступить на всероссийском финале, который пройдет в образовательном центре Сириус.