Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малый бизнес Красноярского края реализовал товары и услуги на 1,2 трлн рублей

В Красноярском крае в организациях малого бизнеса работают 178,7 тыс. человек.

В Красноярском крае в организациях малого бизнеса работают 178,7 тыс. человек. Об этом сообщили в Красноярскстате.

По данным ведомства, в 2025 году малый бизнес региона реализовал товары и услуги на 1,2 трлн рублей. Это 17% общего оборота организаций края. Для сравнения, в Хакасии в организациях малого бизнеса заняты 19,2 тыс. человек. За год они реализовали товары и услуги на 112 млрд рублей. Это 14% оборота организаций республики. В Туве в малом бизнесе работают 4,2 тыс. человек. В 2025 году такие организации реализовали товары и услуги на 29 млрд рублей. Их доля в общем обороте организаций республики составила 26%.

В Красноярскстате отметили, что малый бизнес остается важной частью повседневной жизни. Это магазины у дома, пекарни, сервисные компании, перевозчики, ремонтные бригады, агентства недвижимости и другие организации, услугами которых жители пользуются каждый день.