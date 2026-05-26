Малый бизнес Красноярского края реализовал товары и услуги на 1,2 трлн рублей

По данным ведомства, в 2025 году малый бизнес региона реализовал товары и услуги на 1,2 трлн рублей. Это 17% общего оборота организаций края. Для сравнения, в Хакасии в организациях малого бизнеса заняты 19,2 тыс. человек. За год они реализовали товары и услуги на 112 млрд рублей. Это 14% оборота организаций республики. В Туве в малом бизнесе работают 4,2 тыс. человек. В 2025 году такие организации реализовали товары и услуги на 29 млрд рублей. Их доля в общем обороте организаций республики составила 26%.