В Ярославской области начали создавать судостроительный кластер

Там в том числе будут разрабатывать водные беспилотные аппараты.

Образовательно-производственный кластер «Машиностроение (судостроение)» начали создавать в Ярославской области. Там в том числе будут разрабатывать водные беспилотные аппараты, что отвечает задачам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве социальных коммуникаций и научно-технологического развития региона.

«Решение продиктовано и государственными задачами по обеспечению технологического суверенитета, и потребностями региона. У нас мощный кадровый, промышленный и научный потенциал. Научно-образовательным ядром кластера станет Рыбинский государственный авиационный технический университет (РГАТУ) имени Соловьева. Мы одни из первых в стране создали в регионе Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. И те технологии, которые мы развиваем для БАС, применимы и в судостроении», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Университет уже вошел в отраслевой консорциум высшего и среднего профессионального образования в судостроении, заключил соглашение с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом и запускает сетевую программу «Судостроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры». На базе передовой инженерной школы планируется создать лабораторию судостроительного профиля, где будут создавать инженерные решения для водных беспилотных систем.

В РГАТУ уже состоялось первое заседание рабочей группы. По его итогам будут подготовлены предложения по составу участников кластера и механизмам объединения предприятий. Также будет проработан вопрос межрегионального взаимодействия для размещения заказов на рыбинских верфях. Уже решено открыть инженерные классы судостроительного профиля в школах региона и запустить научно-исследовательские работы по заказам верфей.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.