Мужчина пришел на свою свадьбу по льду Красноярского водохранилища. С супругой они живут уже 50 лет

В Красноярске с золотой свадьбой поздравили Александра Павловича и Тамару Викторовну Солдатенко. Историю их любви и жизни поведали в Агентстве ЗАГС.
Пара познакомилась на слёте студенческих отрядов в Абакане. Она училась в педагогическом училище, он — в политехническом техникуме. Александр сразу проявил себя, как галантный кавалер: дарил цветы избраннице, баловал сладостями, приглашал в театр и кино. После красивых и настойчивых ухаживаний девушка приняла предложение руки и сердца. Регистрация брака была назначена на 23 апреля 1976 года в Локшинском сельсовете Ужурского района.
«Однако этот день запомнился не только словами клятв, но и настоящим подвигом ради любви. В тот год погода преподнесла сюрприз: переправу закрыли из-за непогоды, рейсы самолетов отменили. Но для Александра это не стало преградой. Он пришел к регистрации пешком по льду Красноярского водохранилища! Рискуя, но твердо зная, что его суженая ждет. И оно того стоило», — рассказали в Агентстве ЗАГС.
После свадьбы молодожены отправились строить семейное гнездо в поселок Черемушки Балахтинского района. Глава семьи трудился мастером лесного участка, а супруга — в школе. Спустя год у них родилась первая дочь, а затем — вторая. В 1982 году Александра Павловича направили в Красноярск учиться в Технологический институт и семья переехала. 25 ноября 1995 года супруги совершили таинство венчания в храме Покрова Пресвятой Богородицы.
Тамара Викторовна, 46 лет проработав учителем начальных классов, вышла на пенсию и сейчас помогает воспитывать троих внуков. Ее муж тоже на заслуженном отдыхе, любит читать исторические книги и детективы, разгадывать сложные сканворды. Летом пара занимается дачей и ходит в лес за грибами.
«История любви Александра Павловича и Тамары Викторовны Солдатенко — это настоящий пример для молодых поколений. Она учит, что настоящие чувства не боятся ни ледяных переправ, ни переездов, ни времени. Чтобы построить крепкую и счастливую семью, нужно просто идти навстречу друг другу, передавая своим детям и внукам обычаи добра, терпения и уважения», — отметили в Агентстве ЗАГС.
