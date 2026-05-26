Мужчина пришел на свою свадьбу по льду Красноярского водохранилища. С супругой они живут уже 50 лет

«Однако этот день запомнился не только словами клятв, но и настоящим подвигом ради любви. В тот год погода преподнесла сюрприз: переправу закрыли из-за непогоды, рейсы самолетов отменили. Но для Александра это не стало преградой. Он пришел к регистрации пешком по льду Красноярского водохранилища! Рискуя, но твердо зная, что его суженая ждет. И оно того стоило», — рассказали в Агентстве ЗАГС.