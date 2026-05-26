В Волгограде студенты встретились с экспертами туристической отрасли

Студенты по направлениям туризма и гостеприимства обсудили развитие круизных путешествий с экспертами отрасли. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области».
Участники обсудили актуальные вопросы развития круизного туризма в регионе: преимущества речных круизов, сезонность маршрутов и целевую аудиторию. Студенты получили практические знания по ключевым аспектам логистики, маркетинга и обслуживания на водных маршрутах. Эксперты отрасли поделились опытом и рассказали о перспективах развития круизного туризма в регионе.
Образовательную программу дополнила викторина «Издалека долго…», благодаря которой студенты проверили свои знания о Волге и приволжских регионах. Завершилось мероприятие записью видеоприветствия местным жителям.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.