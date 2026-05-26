Губернатор Омской области обратился к выпускникам

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к выпускникам школ в день последнего звонка.
Глава региона подчеркнул, что главное богатство, накопленное ребятами за школьные годы, — это не оценки, а полученные знания, личностные качества, которые воспитали родители, и ценности, которые привили учителя.
«Какую бы профессию ребята для себя ни выбрали, важно помнить, что таланты и энергия каждого нужны Омской области. Главное — верить в себя! Мы, взрослые, всегда будем рядом и поддержим!» — написал Хоценко в своём канале, пожелав выпускникам доброго пути.
Напомним, последние звонки в омских школах проходят сегодня, 26 мая.
