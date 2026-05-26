Университет в КБР представил ведущим ученым инновационные проекты в атомной сфере и АПК

НАЛЬЧИК, 26 мая. /ТАСС/. Ведущие ученые страны обсудили инновационные технологические проекты Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ). Площадкой стала стратегическая сессия с участием международной межправительственной научно-исследовательской организации «Объединенный институт ядерных исследований», сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Цель сессии — краткое изложение инновационно-технологических идей и способов их реализации. Программа разделена на четыре блока: атомная энергия и молекулярные технологии; агробиотехнологии в сельском хозяйстве; здоровьесберегающие технологии; технологии материаловедения. В программу сессии включена обзорная технологическая экскурсия», — уточнили в вузе.
На стратегическую сессию «Инновационные технологические проекты КБГУ» было представлено 18 проектов, к защите допущены 14. В числе объектов, включенных в технологическую экскурсию — центры водородных технологий, новых детекторных технологий регистрации нейтрино, микроэлектроники и нанотехнологий прогрессивных материалов и аддитивных технологий, научно-исследовательская лаборатория экологического контроля.
«КБГУ является единственным классическим университетом в регионе — участником программы, связанной с центрами инженерных разработок и инжиниринговыми центрами. Мы практически монополисты по данному направлению, а также направлениям, связанным с исследованиями в области фундаментальной науки, технологических разработок, поэтому должны использовать весь имеющийся комплекс возможностей для решения непростых задач, стоящих перед вузом, и надеемся на серьезную помощь со стороны ученых Объединенного института ядерных исследований», — отметил и. о. ректора КБГУ Юрий Альтудов.
Форум пройдет в течение двух дней. Формат работы предполагает общение в группах, а также пленарное заседание.