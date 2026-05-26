Новая станция переливания крови появится во Фрунзенском районе

На улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе Петербурга началось строительство станции переливания крови. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по строительству.

Источник: комитет по строительству Петербурга

Новая станция придет на смену устаревшему учреждению на Московском проспекте (бывшая больница Коняшина). Работами занимается подрядчик ООО «Балтинвестстрой» — компания входит в авторитетную группу компаний «РСТИ» (РосСтройИнвест). В настоящее время она в основном выступает как генподрядчик по крупным государственным и коммерческим проектам.

В здании будут расположены современные подразделения: отдел комплектования донорских кадров, кабинеты врачей, комнаты отдыха, иммунологическое и диагностическое отделения, хранилище крови и ее компонентов, конференц-зал.

Предполагаемая дата ввода объекта в эксплуатацию — конец 2028 года.