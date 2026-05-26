Горьковский автозавод представил универсальную платформу для автомобилей нового поколения

Горьковский автозавод представил универсальную платформу, которая станет основой для создания семейства легких коммерческих автомобилей нового поколения с безрамной конструкцией кузова. Перспективная разработка демонстрируется на выставке COMVEX 2026, которая проходит с 26 по 29 мая в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.
Новая универсальная платформа является базой для широкой линейки легких коммерческих автомобилей будущего. Уже на этапе проектирования в платформу интегрированы технологические решения, обеспечивающие высочайшую вариативность исполнений.
Модельный ряд.
Модульная конфигурация платформы предусматривает возможность реализовывать различные компоновочные схемы, широко варьировать длину колесной базы и высоту крыши, надстраивать грузовые и пассажирские кузова. В проекте проработаны варианты оснащения платформы любыми типами силовых установок: бензиновыми, дизельными, газовыми, водородными, электрическими и гибридными. Конструкция платформы позволяет создать на ее базе модели с полным, передним или задним приводом. Предусмотрена возможность установки механической или автоматической коробок передач.
С появлением нового семейства легких коммерческих автомобилей линейка предприятия будет включать модели как с рамной конструкцией, так и с несущим кузовом.
«На базе новой платформы будут созданы автомобили, которые позволят расширить модельный ряд предприятия и в перспективе выйти в сегмент более компактных фургонов и микроавтобусов, где ранее завод не присутствовал. Также важно отметить, что уже на этапе проектирования платформы в нее заложены технологические решения, которые обеспечат высокий экспортный потенциал автомобилей», — отметил директор по развитию и инновациям Горьковского автозавода Андрей Кузнецов.
На базе представленной платформы планируется создать цельнометаллические фургоны и микроавтобусы с различными вариантами колесной базы, длины кузова и высоты крыши. Кроме того, платформа позволяет интегрировать просторный кузов каркасно-панельного типа для создания удобного и вместительного маршрутного такси.
Новые автомобили разрабатываются с учетом технических требований различных стран. Уже на стадии проектирования в семейство заложена возможность создания модификаций с правосторонним расположением органов управления и вариантов цельнометаллических кузовов с боковыми сдвижными дверями с обеих сторон (для левостороннего и правостороннего движения).
Особенности конструкции.
Концепция новой платформы предусматривает оптимальный баланс между габаритами и грузоподъемностью. Применение безрамной конструкции позволило сократить снаряженную массу, значительно уменьшить погрузочную высоту грузового отсека и габаритную высоту автомобиля, а также оптимизировать размещение газовых баллонов и ячеек тяговой батареи. В результате на электрических версиях емкость аккумуляторных батарей, размещенных под полом кузова, в сравнении с серийными электромобилями «Газель e-NN» может быть увеличена почти втрое (до 150 кВт·ч). А погрузочная высота менее 600 мм находится на уровне ведущих мировых представителей класса легких коммерческих автомобилей.
Представленный на выставке образец платформы выполнен в электрическом исполнении и оснащен индивидуальными тяговыми двигателями пиковой мощностью 200 кВт на каждой из осей. Предусмотрено и одномоторное исполнение с тяговым электродвигателем только на передней или только на задней оси.
Концепция гибридной платформы подразумевает возможность постройки машины с силовой установкой любого типа, позволяя подобрать тот баланс потребительских характеристик (экономичность, запас хода, динамика), который будет наиболее полно соответствовать потребностям конкретного клиента.
Ходовая часть автомобилей нового поколения также обладает широкой вариативностью. Базовым решением является вариант с независимой подвеской всех колес. В зависимости от полной массы, типа трансмиссии и назначения автомобиля для платформы проработаны альтернативные варианты с зависимой задней подвеской, а также с независимой подвеской и подруливающими колесами задней оси, значительно сокращающими радиус поворота. Рулевое управление платформы построено на использовании электрической рейки, что позволяет интегрировать в автомобиль широкий набор систем активной помощи водителю.
О Горьковском автомобильном заводе.
Горьковский автомобильный завод — ведущий производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие коммерческие автомобили и среднетоннажные грузовики полной массой до 12 тонн, микроавтобусы вместимостью от 6 до 22 пассажиров. На базе моделей Горьковского автозавода изготавливается свыше 700 видов спецтехники для малого и среднего бизнеса, коммунального хозяйства, социальной сферы. Основные модели выпускаемой техники: «Газель NN», «Соболь NN», «Газель NEXT», «Газель City», «Газон NEXT», «Валдай 8», «Валдай 12», «Газель БИЗНЕС», «Соболь БИЗНЕС», «Садко NEXT», «Садко 9». В составе предприятия — инженерный центр и высокотехнологичные производства. В сборке автомобилей участвуют около 600 промышленных роботов, уровень автоматизации на ключевых участках — 85%. Предприятие расположено в Нижнем Новгороде.