Вынесен приговор жителю Советска по делу об убийстве

В Калининградской области суд вынес приговор ранее судимому 37-летнему жителю Советска.

Источник: KaliningradToday

Он признан виновным в убийстве 46-летней женщины, с которой познакомился незадолго до происшествия.

Как установлено в суде, вечером 9 января 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице 9 января, заподозрил женщину в краже. После этого он нанёс ей не менее двух ударов ножом в область шеи, а также избил руками и ногами.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

С целью сокрытия преступления мужчина позвонил своему знакомому, и они совместно предприняли меры, чтобы скрыть следы. Тело женщины впоследствии обнаружили прохожие.

Суд, с учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Советска, назначил подсудимому наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также ограничение свободы сроком на один год. Кроме того, в пользу дочери погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.