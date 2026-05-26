«Чтобы студенты работали на благо региона»: БФУ и Балтийский деловой Клуб подписали соглашение о сотрудничестве

Бизнесмены настроены на серьёзную помощь в профоритентации.

Источник: Клопс.ru

БФУ им. Канта и Балтийский деловой Клуб подписали соглашение и договорились о долгосрочном сотрудничестве, чтобы мотивировать выпускников развивать бизнес в регионе. На торжественном мероприятии во вторник, 26 мая, побывал корреспондент «Клопс».

Открывая встречу, ректор БФУ Максим Дёмин рассказал, что для вуза его «третья миссия» — вывод технологий на рынок — даётся тяжелее всего. По его словам, из пятнадцати проектов стартап-студии за два года выжило только семь.

«Долина смерти между классной разработкой и готовым продуктом полна подводных камней», — поделился ректор.

Именно поэтому для университета так ценна помощь извне — реальный опыт тех, кто уже прошёл этот путь. Президент Балтийского делового Клуба Сергей Гоз объяснил, зачем известные предприниматели пришли в университет.

«Наша идея ровно в том, что мы будем делиться знаниями, студентов будем пропитывать своей мудростью. Задача какая? Чтобы они потом остались работать на благо региона. И работали на наших предприятиях», — заявил Гоз.

По его словам, привлекать молодёжь к предпринимательству нужно через погружение в среду: во время встреч, практических занятий на производствах — в общем, понемногу открывать закулисье бизнеса. Глава БДК подчеркнул, что не все студенты станут предпринимателями, но если хотя бы часть найдёт себя в бизнесе — это уже большая удача.

Гоз напомнил, что клуб существует почти 30 лет и готов к долгой и серьёзной работе с университетом. В подтверждение своих слов он привёл пример: в прошлом году бизнесмены высказали пожелания относительно учебной программы, и все они были учтены.

«Для нас это хороший маркер, что с нами работают и общаются не для галочки. Такое отношение к нам — оно придаёт сил для того, чтобы ещё драйвить вместе с вами. Когда ты понимаешь, что тебя слышат и твои предложения в процессе — хочется дальше свои силы в это вкладывать и вместе идти», — поделился глава БДК.

В БДК открыли секреты бизнеса студентам.