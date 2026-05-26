В Ярославской области в июле состоится кинофестиваль «В кругу семьи»

Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» пройдет с 4 по 7 июля в Ярославской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
«“В кругу семьи” — это всегда лучшее мировое кино для семейного и детского просмотра. Для Ярославской области этот фестиваль уже стал доброй традицией и важной частью культурного календаря. Поддержка семей, сохранение традиционных ценностей и создание условий для воспитания детей — в числе ключевых приоритетов работы правительства региона. Сегодня в Ярославской области проживают около 137 тысяч семей с детьми, из них более 16 тысяч — многодетные. Благодарю организаторов за доверие к региону. Для нас важно, что фестиваль “В кругу семьи” растет, развивается и каждый год собирает тысячи зрителей и участников со всего мира», — отметил губернатор области Михаил Евраев.
Торжественная церемония открытия программы пройдет 4 июля в концертно-зрелищном центре Ярославля. Среди участников и гостей красной дорожки — Никита Михалков, Федор Добронравов, Роман Курцын, Ксения Алферова, Александр Самойленко и другие. 5 июля в центре «Миллениум» пройдет ряд мероприятий и творческих встреч. Также в рамках фестиваля будет организован телемост с 20 городами России и 40 странами. В рамках конкурсной программы бесплатные показы пройдут в кинотеатре «Киномакс» в ярославском торговом центре «Аура». В муниципальных округах региона запланированы творческие встречи с артистами.
Деловая программа фестиваля включает в себя круглые столы, пленарные заседания и мастер-классы, посвященные вопросам современной семьи, воспитания подрастающего поколения и духовно-нравственного развития общества. К участию приглашены психологи, педагоги, государственные и общественные деятели, представители духовенства и блогеры.
Напомним, фестиваль «В кругу семьи» проходит с 2005 года. Он выполняет просветительскую и воспитательную миссию, популяризирует примеры достойных семейных отношений с помощью кинематографического искусства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.