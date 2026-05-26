Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за погоды в Беларуси 27 мая

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за погоды в Беларуси в среду, 27 мая. Об этом сообщает портал pogoda.by.
По данным Белгидромета, утром и днем 27 мая на большей части территории страны, а также в Минске прогнозируется усиление северо-западного ветра. Порывы будут от 15 до 20 метров в секунду.
За погоду в стране и далее будут отвечать атмосферные фронты, которые смещаются с севера Европы, и прохладная воздушная масса. Будет облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременный дожди. В отдельных районах возможны грозы.
Температура воздуха в ночное время окажется от +7 до +13 градусов, по юго-западу — от +14 до +16 градусов. Днем прогнозируется от +13 градусов по северу и до +21 градуса по югу.
