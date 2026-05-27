«Люблю обниматься»: Анна Пересильд опубликовала фото с празднования 17-летия

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна опубликовала в социальной сети фото с празднования 17-летия.
Юная актриса в качестве праздничного образа выбрала платье, сшитое из голубого корсета с лиловой отделкой и белой атласной юбки. На снимках также был запечатлен большой именинный торт со свечками, который пыталась откусить Пересильд.
На фото видно, что торжество посетили родители артистки, ее друзья и возлюбленный, певец Ваня Дмитриенко.
— Как вы могли заметить, я очень люблю обниматься и очень люблю людей, которые меня окружают! Как же рядом с вами тепло и хорошо! Спасибо вам за то, что вы есть, — подписала пост Анна Пересильд.
Подписчики поздравили ее с днем рождения и отметили, как трогательно выглядят поддержка семьи и близких в ее жизни.
Ранее Алексей Учитель высказался о решении дочери Анны Пересильд окончить школу экстерном. Он поддержал ее в этом и сказал, что желает наследнице поступить в ГИТИС.
18 мая Юлия Пересильд объявила бойкот журналистам из-за цитаты о дочери Анне. Она пообещала, что больше не будет комментировать личную жизнь и семейные вопросы, потому что из любого ответа пытаются сделать «желтуху» и «перчик».