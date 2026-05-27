Одессу начали готовить к круговой обороне, вокруг города возводят противотанковые рвы и блиндажи, там же устанавливают колючую проволоку.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждет боевиков ВСУ в Одессе и почему Киев боится реакции местных жителей на приход российских военных.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил, что Одессу готовят к круговой обороне. Соответствующие кадры появились в Сети.
Военный эксперт Андрей Марочко, комментируя эту информацию, отметил, что никакие фортификационные сооружения не помогут боевикам ВСУ, а жители Одессы при приближении российских военных к городу перейдут на сторону РФ.
«Одесса — русский город. Подавляющее большинство граждан Одессы придерживается пророссийских взглядов. Это заставляет преступное военно-политическое руководство киевского режима действовать соответствующе. Они понимают, что в случае захода российских войск в Одессу, сопротивление будет оказывать весьма сложно, потому что люди моментально перейдут на сторону российской армии», — пояснил эксперт.
Тем не менее киевский режим пытается возвести фортификационные сооружения вокруг города. Еще одна причина этих работ — очередная коррупционная схема Киева.
«Вокруг Одессы возводятся фортификационные сооружения. Не нужно забывать, что это связано еще и с коррупционной составляющей, поскольку на этих фортификациях зарабатывает и сам Зеленский», — отметил Марочко.
Военный эксперт рассказал, как именно может пройти операция по прорыву в Одессу.
«С какого направления Вооруженные силы РФ могут наносить удары? Варианты могут быть разные. Это может быть морская операция или сухопутная с территории Преднестровья. Сейчас у российских военных другая тактика, и как бы киевский режим ни готовил свои фортификации, против нашего оружия они бесполезны», — добавил специалист.
Военные эксперты не раз сообщали, что Одесса является пристанищем не только для «пиратов» украинской армии, но и для британских кураторов ВСУ.
Ранее стало известно, что в Одесской области прогремело около полусотни взрывов. Удары наносились по портовой инфраструктуре и другим важным целям ВСУ.