В казанской мечети Марджани прошел гает-намаз с участием Минниханова

«Принося жертву, мы, по примеру пророка Ибрагима, показываем свою покорность испытаниям и приказаниям, которые посылает нам Господь. А выделяя от жертвы долю нуждающимся, родственникам, соседям, мы благодарим Аллаха за дарованные им блага», — рассказал муфтий о духовном смысле праздника мусульман.
Традиционно, он напомнил о мусульманах на фронтах специальной военной операции, а также единоверцах, страдающих от конфликтов на Ближнем Востоке.
«Они не сумели объединиться перед лицом врага. Удивительно — для врага все мусульмане едины, а сами они отдаляются друг от друга. В этом — большой урок! Тот, кто видит в Аравийском полуострове только бездонную нефтяную скважину, сильно ошибается», — сказал он.
По словам муфтия, единственным средством спасения от заблуждений, ведущих к катастрофе, является Коран.
В ходе праздничного мероприятия также прозвучали слова поздравления Раиса республики и Президента Российской Федерации Владимира Путина.